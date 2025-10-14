Die größte Design-HerausforderungJetzt kostenlos streamen
Fixer Upper - Umbauen, einrichten, einziehen!
Folge vom 14.10.2025: Die größte Design-Herausforderung
42 Min.Folge vom 14.10.2025Ab 6
Ein Pärchen und deren junger Sohn ziehen von Denver nach Waco um. Sie hoffen, dort ein entschleunigteres Leben zu führen, in einem Haus im Grünen mit viel Style. Mit einem Budget von 450.000 Dollar engagiert das Paar Joanna und Chip, um ihrem Traumhaus näher zu kommen.
Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Produktion:US, 2013
6
Copyrights:© Scripps International Media Holdings LLC