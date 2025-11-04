Das Loft mitten in der StadtJetzt kostenlos streamen
Fixer Upper - Umbauen, einrichten, einziehen!
Folge vom 04.11.2025: Das Loft mitten in der Stadt
42 Min.Folge vom 04.11.2025Ab 6
Catherine ist ein Freundin der Gaines und auf der Suche nach einem Loft im Zentrum von Waco. Überraschenderweise findet sich eine Immobilie im gleichen Gebäude, in dem Catherine gerade wohnt.
Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Produktion:US, 2013
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Scripps International Media Holdings LLC