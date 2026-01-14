Fleckgeflutscht!
Folge 21: Goldrausch
Aus dem städtischen Museum verschwindet eine Goldstatue. Die Diebe sind Grunz, Galle und Gierschlund, die drei hohlköpfigen Handlanger von Dr. Ätz. Der Doktor ver-folgt mit dem Diebstahl einen heimtückischen Plan. Er zerlegt die Statue in erbsengroße Teile und verstreut sie auf genau der Geschäftsstrasse, die sich über dem Reinigungssee befindet. Was das soll? Ganz einfach! Das Gold soll die Einwohner der Stadt aufreizen, nach immer neuen Goldstücken zu suchen, dabei immer tiefere Löcher zu graben und schließlich die gesamte Strasse zum Einsturz zu bringen. Der Reinigungssee ginge zu-grunde, die Abflüsse würden sich mit Gift füllen und Dr. Ätz wäre endlich am Ziel seiner Träume. Größenwahnsinnig und wie besessen arbeitet der Doktor an diesem Plan. Wie hilfreich, dass Florian als der Dieb der Statue angesehen und von der Polizei durch die ganze Stadt gehetzt wird! Und wie hilfreich, dass Dr. Ätz eine riesige Disco in der Abflusswelt organisiert! Die ist so laut, dass weder Karotten-Bill, Wabbel noch Fussel hören können, wie Menschen im Goldrausch mit Presslufthämmern und anderem schweren Gerät die Strasse untergraben.
