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Fleetwood Mac – Zeitloser Pop

ORF IIIStaffel 1Folge 1vom 15.08.2026
Fleetwood Mac – Zeitloser Pop

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Fleetwood Mac – Zeitloser Pop

Folge 1: Fleetwood Mac – Zeitloser Pop

53 Min.Folge vom 15.08.2026

Die Karriere von Fleetwood Mac war geprägt von spirituellen Krisen, Liebesirrungen und Platinschallplatten, darunter das Kultalbum "Rumours". Von den bluesigen Anfängen im Swinging London der 1960er Jahre bis zu den großen Musik-Erfolgen unter kalifornischer Sonne zeichnet diese Dokumentation das bewegte Leben der Bandmitglieder nach und erzählt von Legenden des Pop-Rock. Bildquelle: ORF/Arte/DR

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