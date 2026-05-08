Feuer frei - Die Kunst der FeuerköcheJetzt kostenlos streamen
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Folge 1: Feuer frei - Die Kunst der Feuerköche
48 Min.Folge vom 08.05.2026
Das Spiel mit dem Feuer ist eine Faszination, der sich Spitzenköche wie Lucki Maurer, Grillstaatsmeisterin Jenny Gruber und der mehrfache Grillweltmeister Leo Gradl hingeben. Sie braten, rösten, brutzeln über und direkt im Feuer. Auf heißen Kohlen mit Glut und Rauch entfachen sie Aromen, die nur Meister ihren erlesenen Zutaten entlocken, egal ob Fleisch, Fisch oder Gemüse. Die Urform der Outdoorküche ist ihre Leidenschaft. Es ist mehr als Grillen oder Barbecue, es ist die Kunst der Feuerköche.
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