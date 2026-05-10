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Fliegen Lernen - Senta Berger

Fliegen Lernen - Senta Berger

ORF2Staffel 1Folge 1vom 10.05.2026
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Fliegen Lernen - Senta Berger

Folge 1: Fliegen Lernen - Senta Berger

45 Min.Folge vom 10.05.2026

Vom ersten Rollenangebot in einer Telefonzelle bis nach Hollywood: Senta Berger wurde zur internationalen Film- und TV-Ikone. Die Doku zeichnet ihren außergewöhnlichen Weg von frühen Filmrollen über den Neuen Deutschen Film bis zu Erfolgen in Kino, Fernsehen und Theater nach. Weggefährten wie Mario Adorf, Friedrich von Thun und Palina Rojinski sowie ihre Söhne Simon und Luca Verhoeven erzählen vom Leben einer Weltkarriere. Bildquelle: ORF/BR/

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