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Fliegen Lernen - Senta Berger
Folge 1: Fliegen Lernen - Senta Berger
45 Min.Folge vom 10.05.2026
Vom ersten Rollenangebot in einer Telefonzelle bis nach Hollywood: Senta Berger wurde zur internationalen Film- und TV-Ikone. Die Doku zeichnet ihren außergewöhnlichen Weg von frühen Filmrollen über den Neuen Deutschen Film bis zu Erfolgen in Kino, Fernsehen und Theater nach. Weggefährten wie Mario Adorf, Friedrich von Thun und Palina Rojinski sowie ihre Söhne Simon und Luca Verhoeven erzählen vom Leben einer Weltkarriere. Bildquelle: ORF/BR/
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Fliegen Lernen - Senta Berger
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Copyrights:© Season 1: ORF 2