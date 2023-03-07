Flipping Detroit - Unser neues Schnäppchenhaus
Folge vom 07.03.2023: Vive la France
44 Min.Folge vom 07.03.2023Ab 6
Shea und ihr Mann Terry wagen sich an ein aufregendes neues Projekt: Sie kaufen ihr erstes renovierungsbedürftiges Haus, um mitzuhelfen, die Nachbarschaft in Detroit schöner zu gestalten. Die Restaurierung und Gestaltung überlassen sie den talentierten Profis Keith und Evan, die sich für das heruntergekommene Haus von der europäischen Architektur inspirieren lassen und ein französisches Landhaus designen. Und auch ein weiteres Haus soll in neuem Glanz erstrahlen: Keith und Evan verwandeln es in ein Zuhause, das von einem luxuriösen Pariser Apartment inspiriert ist.
