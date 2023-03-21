Flipping Detroit - Unser neues Schnäppchenhaus
Folge vom 21.03.2023: Ein modernes Puppenhaus
44 Min.Folge vom 21.03.2023Ab 6
Keith und Evan arbeiten weiter an ihrem Duplexhaus, das sie in ein schönes Einfamilienhaus verwandeln wollen. Inspiriert von der roten Fassade gestaltet Designer Keith ein modernes Puppenhaus mit Rosa, Pink und anderen strahlenden Farben sowie Pop-Art-Möbeln, die an eine Fantasiewelt angelehnt sind. Nebenbei beginnen sie die Renovierung eines Bungalows in der Nähe. Keith fordert sich selbst heraus, indem er das Design so minimalistisch wie möglich hält. Es wird ein Wettlauf mit dem Budget, um beide Häuser fertigzustellen und auf den Markt zu bringen.
Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.