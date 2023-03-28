Zum Inhalt springenBarrierefrei
Flipping Detroit - Unser neues Schnäppchenhaus

Designträume in Übergröße

HGTVFolge vom 28.03.2023
Designträume in Übergröße

Flipping Detroit - Unser neues Schnäppchenhaus

Folge vom 28.03.2023: Designträume in Übergröße

45 Min.Folge vom 28.03.2023Ab 6

Keith und Evan haben das Glück, zwei Häuser direkt nebeneinander in einem neuen Block zu erstehen, und freuen sich darauf, an den nächsten Projekten zu arbeiten. Nach einem unerwarteten Wandabriss, der ihre Budgets ausschöpft, verfeinert Keith seine Design-Fähigkeiten mit einem von den 50er- Jahren inspirierten Haus mit modernem Touch. Im zweiten Haus wird es mit einem außergewöhnlichen Statement-Design richtig funky. Shea überrascht die Jungs mit einer aufregenden Neuigkeit.

