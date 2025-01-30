Flipping Detroit - Unser neues Schnäppchenhaus
Folge vom 30.01.2025: Toskana lässt grüßen
45 Min.Folge vom 30.01.2025
Keith und Evan wollen ein bereits bis auf die Substanz heruntergekommenes Haus in eine authentisch-italienische Oase wie auf dem Land verwandeln. Das mit dunklem Holz gestaltete Anwesen gibt einem das Gefühl, sich in der alten Heimat zu befinden, während es eigentlich im Herzen von Detroit liegt. Um das ganze Thema zum Leben zu erwecken, soll als besonderes Element eine maßgeschneiderte Dunstabzugshaube installiert werden. Hierfür greifen sie auf das Fachwissen im Bereich italienischer Baukunst ihrer guten Freunde Dave und Jenny Marrs zurück.
