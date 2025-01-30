Zum Inhalt springenBarrierefrei
Flipping Detroit - Unser neues Schnäppchenhaus

Toskana lässt grüßen

HGTV Folge vom 30.01.2025
Toskana lässt grüßen

Toskana lässt grüßenJetzt kostenlos streamen

Flipping Detroit - Unser neues Schnäppchenhaus

Folge vom 30.01.2025: Toskana lässt grüßen

45 Min.Folge vom 30.01.2025

Keith und Evan wollen ein bereits bis auf die Substanz heruntergekommenes Haus in eine authentisch-italienische Oase wie auf dem Land verwandeln. Das mit dunklem Holz gestaltete Anwesen gibt einem das Gefühl, sich in der alten Heimat zu befinden, während es eigentlich im Herzen von Detroit liegt. Um das ganze Thema zum Leben zu erwecken, soll als besonderes Element eine maßgeschneiderte Dunstabzugshaube installiert werden. Hierfür greifen sie auf das Fachwissen im Bereich italienischer Baukunst ihrer guten Freunde Dave und Jenny Marrs zurück.

