HGTVFolge vom 16.01.2025
45 Min.Folge vom 16.01.2025

Aus einem heruntergekommenen Doppelhaus zaubern Keith und Evan ein stilvolles Einfamilienhaus mit Charme. Inspiriert von englischen Landhäusern, setzen sie auf elegante Details und eine zeitlose Ästhetik, die den Traum vom modernen Wohnen mit einem Hauch von Tradition verbindet.

