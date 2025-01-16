Flipping Detroit - Unser neues Schnäppchenhaus
Folge vom 16.01.2025: Ein Festival voller Kunst
45 Min.Folge vom 16.01.2025
Aus einem heruntergekommenen Doppelhaus zaubern Keith und Evan ein stilvolles Einfamilienhaus mit Charme. Inspiriert von englischen Landhäusern, setzen sie auf elegante Details und eine zeitlose Ästhetik, die den Traum vom modernen Wohnen mit einem Hauch von Tradition verbindet.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.