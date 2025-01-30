Flipping Detroit - Unser neues Schnäppchenhaus
Folge vom 30.01.2025: Der XXL-Anbau
44 Min.Folge vom 30.01.2025
Keith und Evan nehmen die Renovierung ihres Traumhauses im Herzen von Detroit ausnahmsweise selbst in die Hand. Aber nicht ohne ein paar Rückschläge. Das Team verfolgt einen ehrgeizigen Plan, der einen Anbau vorsieht, während sie gleichzeitig ihre anderen Häuser im Viertel renovieren. Diese Mehrfachbelastung zehrt an den beiden. Werden sie es dennoch schaffen, alle Projekte rechtzeitig und im Rahmen der vorgegebenen Budgets zu finalisieren?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.