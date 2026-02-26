True Stories: Flug MH370 - Verschollen über dem Meer (3/3): Suche nach AntwortenJetzt kostenlos streamen
44 Min.Folge vom 26.02.2026Ab 12
Knapp drei Jahre nach dem Verschwinden von MH370 wird die Suche Anfang 2017 ergebnislos eingestellt. Ein Jahr später legen die Ermittelnden ihren mit Spannung erwarteten Abschlussbericht vor. Die Angehörigen sind enttäuscht. Es gibt keine neuen Erkenntnisse. Die Wrackteile, die an der Ostküste Afrikas, Mauritius und Madagaskar angeschwemmt wurden, belegen bloß, dass das Flugzeug im südlichen Indischen Ozean abgestürzt ist. Die Ursache bleibt weiterhin ungeklärt. Bidlquelle: ORF/ZDF/FEDERATION STUDIO FRANCE/SO IN LOVE
