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Fokus Europa

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ORF2Staffel 1Folge 27vom 27.05.2026
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Folge 27: Fokus Europa

32 Min.Folge vom 27.05.2026

"Zurück nach Europa" – Ungarn in Aufbruchsstimmung | Historiker Brix analysiert Ungarns neuen EU-Kurs | "Neuer Partner Indien" – Freihandel für zwei Milliarden Menschen | Emil Brix über Europas Blick auf Indien | Millionenschäden durch Naturgewalt Hagel

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