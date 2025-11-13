Food Paradise
Folge 3: Happy Häppchen Hour
42 Min.Folge vom 13.11.2025Ab 12
Wer lässt den Arbeitstag nicht gerne in der Happy Hour ausklingen und genießt dabei Vorspeisen und Häppchen vom Feinsten? In dieser Folge von "Food Paradise" zeigen Köche in ganz Amerika ihr Können und versetzen Restaurantgäste in einen Begeisterungstaumel.
Genre:Reise, Kochen
Produktion:US, 2007
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Discovery Media Ventures Ltd.