Folge 6: So isst der Mittlere Westen
42 Min. 21.11.2025 Ab 12
Bei Slap's BBQ in Kansas City kann man traditionelle Barbecues in familiärer Umgebung genießen, und wer es etwas gigantischer mag, kann sich einen Spezial-Pulled-Pork-Turm bestellen. In der Motown-Stadt Detroit wird aus der Zubereitung einer Pizza eine echte Wissenschaft gemacht. Clevelands deutsche Wurzeln bringen das Münchner Hofbräuhaus nach Ohio, in Milwaukee ist man ganz verrückt nach Bierkäse, und in Chicago setzt man auf den knusprigen Knabberfaktor.
