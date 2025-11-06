Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSieben MAXXStaffel 12Folge 1vom 06.11.2025
42 Min.Folge vom 06.11.2025Ab 12

"Food Paradise" begibt sich auf eine kulinarische Reise durch Texas: Das älteste Lokal in Austin ist das deutsche Restaurant "Scholz Biergarten". Dieses wurde bereits 1866 vom deutschen Einwanderer August Scholz gegründet und bietet noch heute leckere selbstgemachte Würste und kaltes Bier an. Bei "Chisholm Trail BBQ" in der Barbecue-Hauptstadt Lockhart gibt es die besten Fleischspezialitäten, und in Houston wird köstliches Texmex bei "Ninfa's" serviert.

