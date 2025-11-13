Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Food Paradise

Happy Häppchen Hour

ProSieben MAXXStaffel 12Folge 3vom 13.11.2025
Happy Häppchen Hour

Happy Häppchen HourJetzt kostenlos streamen

Food Paradise

Folge 3: Happy Häppchen Hour

42 Min.Folge vom 13.11.2025Ab 12

Wer lässt den Arbeitstag nicht gerne in der Happy Hour ausklingen und genießt dabei Vorspeisen und Häppchen vom Feinsten? In dieser Folge von "Food Paradise" zeigen Köche in ganz Amerika ihr Können und versetzen Restaurantgäste in einen Begeisterungstaumel.

Weitere Folgen in Staffel 12

Alle Staffeln im Überblick

Food Paradise
ProSieben MAXX
Food Paradise

Food Paradise

Alle 3 Staffeln und Folgen