Food Paradise
Folge 4: Burger zum Niederknien
42 Min.Folge vom 14.11.2025Ab 12
Diese Folge entführt in die köstliche und vielfältige Welt der besonderen Burger, die definitiv einen Platz auf jeder Bucket List verdienen. Von innovativen Zutaten bis hin zu atemberaubenden Geschmackskombinationen versprechen diese einzigartigen Burger ein kulinarisches Erlebnis, das die Sinne anspricht und die Grenzen des Geschmacks neu definiert.
Genre:Reise, Kochen
Produktion:US, 2007
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Discovery Media Ventures Ltd.