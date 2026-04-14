Latinoflair in der Windy CityJetzt kostenlos streamen
Food Paradise
Folge 1: Latinoflair in der Windy City
41 Min.Folge vom 14.04.2026Ab 12
Chicago steht für leckere, sehr fleischlastige Hausmannskost. Doch es gibt immer wieder neuartige Konzepte, die diese ohnehin bunte Stadt noch bunter machen. So kann man eine mexikanische Sandwich-Spezialität aus Puebla genießen, ganze Tiere verspeisen oder Burger mit Rinderbutter probieren. Wer es eher klassisch mag, kann dem berühmten "Manny's" einen Besuch abstatten und traditionelles Deli-Food genießen.
Weitere Folgen in Staffel 13
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Alle Staffeln im Überblick
Food Paradise
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Reise, Kochen
Produktion:US, 2007
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 12-13, Season 15-16: Discovery Media Ventures Ltd.