ProSieben MAXXStaffel 13Folge 10vom 02.02.2026
39 Min.Folge vom 02.02.2026Ab 12

Brot mit Wurst und Käse? Von wegen - hier geht es um die besten Sandwiches der Welt. Von Sandwiches mit Braten und Huhn bis hin zu Hummer - mit weniger als drei Lagen braucht sich niemand zufriedengeben. Dazwischen gibt es Lasagne, Frikadellen und Rührei - mit Zutaten aus der ganzen Welt. Leidenschaft pur, auf die man nur mit gnadenlosem Genießen antworten kann.

