Food Paradise
Folge 10: Pure Sandwich-Leidenschaft
39 Min.Folge vom 02.02.2026Ab 12
Brot mit Wurst und Käse? Von wegen - hier geht es um die besten Sandwiches der Welt. Von Sandwiches mit Braten und Huhn bis hin zu Hummer - mit weniger als drei Lagen braucht sich niemand zufriedengeben. Dazwischen gibt es Lasagne, Frikadellen und Rührei - mit Zutaten aus der ganzen Welt. Leidenschaft pur, auf die man nur mit gnadenlosem Genießen antworten kann.
Genre:Reise, Kochen
Produktion:US, 2007
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Discovery Media Ventures Ltd.