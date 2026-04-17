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Food Paradise

Essen extrem

ProSieben MAXXStaffel 13Folge 11vom 17.04.2026
Essen extrem

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Folge 11: Essen extrem

40 Min.Folge vom 17.04.2026Ab 12

Diesmal geht die kulinarische Reise in die Welt der Superlative. Extrem große und extrem köstliche Gerichte. Aber auch Süßspeisen können ungeahnte Größe erreichen, wenn Eisbecher in den Himmel ragen.

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