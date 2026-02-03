Schlemmen für SparfüchseJetzt kostenlos streamen
Food Paradise
Folge 12: Schlemmen für Sparfüchse
39 Min.Folge vom 03.02.2026Ab 12
Heute dreht sich alles ums Schlemmen für Sparfüchse. "Food Paradise" testet, wo man auch für wenig Geld richtig satt wird. Los geht es in Franklin, Tennessee, nahe Nashville. Die dortigen Hot Chicken sind weithin berühmt. Weiter geht es nach Los Angeles, wo man überraschenderweise ein Philly Cheesesteak bekommt, dann nach Las Vegas, Ocean Beach und New Orleans. Doch auch Qualität und Traditionen kommen dabei nicht zu kurz.
Genre:Reise, Kochen
Produktion:US, 2007
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Discovery Media Ventures Ltd.