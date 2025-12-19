Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Food Paradise

Mehr ist mehr - und besser

ProSieben MAXXStaffel 13Folge 2vom 19.12.2025
Mehr ist mehr - und besser

Mehr ist mehr - und besserJetzt kostenlos streamen

Food Paradise

Folge 2: Mehr ist mehr - und besser

42 Min.Folge vom 19.12.2025Ab 12

Wer kennt es nicht: Man ist gestresst oder traurig, und dann gibt es nur eins - das eine spezielle Wohlfühlessen, das einen tröstet. Doch Köche von New York bis Florida, von Houston bis San Francisco zeigen, dass es jedes Wohlfühlessen in einer noch großartigeren Version gibt: Das Rennen um den besten Seelenwärmer beginnt.

Weitere Folgen in Staffel 13

Alle Staffeln im Überblick

Food Paradise
ProSieben MAXX
Food Paradise

Food Paradise

Alle 2 Staffeln und Folgen