Die neuen Gourmet Tempel - Food Hallen

ProSieben MAXXStaffel 13Folge 4vom 19.12.2025
Folge 4: Die neuen Gourmet Tempel - Food Hallen

42 Min.Folge vom 19.12.2025Ab 12

Heute dreht sich alles um die neuentdeckte Leidenschaft für Gourmets: Food-Hallen. Wir besuchen den historischen St. Roch Market in New Orleans und tauchen in die hiesigen kulinarischen Köstlichkeiten ein, machen Halt in Philadelphia und genießen dort regionale Spezialitäten wie das Philly Cheesesteak. Außerdem besuchen wir "The Source" in Denver.

