Food Paradise
Folge 5: Kneipen-Kulinarik
42 Min.Folge vom 29.01.2026Ab 12
"Food Paradise" zieht durch die Kneipen auf der Suche nach kulinarischen Begleitern zu Bier, Wein und Hochprozentigem. Denn die Gerichte in Bars beschränken sich keineswegs auf einfache Sandwiches oder Knabbereien. Zu entdecken gibt es mexikanische Tamales, aufwendig gestaltete Burger und weitere internationale Köstlichkeiten.
Genre:Reise, Kochen
Produktion:US, 2007
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Discovery Media Ventures Ltd.