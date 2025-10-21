Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Food Paradise

Rund um die Wurst

ProSieben MAXXStaffel 14Folge 12vom 21.10.2025
Rund um die Wurst

Rund um die WurstJetzt kostenlos streamen

Food Paradise

Folge 12: Rund um die Wurst

39 Min.Folge vom 21.10.2025Ab 12

In dieser Folge von "Food Paradise" geht es um die Wurst. Im Land der unbegrenzten Möglichkeiten macht sie mit gewagten Zutaten auf sich aufmerksam. Selbst Blaubeeren und Zitronenspalten finden ihren Weg in die Pelle. Damit ist auf jeden Fall klar: Bei solchen Kreationen freut sich jeder auf eine Extrawurst.

Weitere Folgen in Staffel 14

Alle Staffeln im Überblick

Food Paradise
ProSieben MAXX
Food Paradise

Food Paradise

Alle 2 Staffeln und Folgen