Food Paradise
Folge 12: Rund um die Wurst
39 Min.Folge vom 21.10.2025Ab 12
In dieser Folge von "Food Paradise" geht es um die Wurst. Im Land der unbegrenzten Möglichkeiten macht sie mit gewagten Zutaten auf sich aufmerksam. Selbst Blaubeeren und Zitronenspalten finden ihren Weg in die Pelle. Damit ist auf jeden Fall klar: Bei solchen Kreationen freut sich jeder auf eine Extrawurst.
Weitere Folgen in Staffel 14
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Food Paradise
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Reise, Kochen
Produktion:US, 2007
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Discovery Media Ventures Ltd.