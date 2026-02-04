Food Paradise
Folge 4: Brunch Time
41 Min.Folge vom 04.02.2026Ab 12
Der Brunch ist die perfekte Mahlzeit an einem entspannten Wochenende. Manche Lokale bieten ihn allerdings auch unter der Woche an, sehr zur Freude Brunch-begeisterter Gäste. In den Südstaaten der USA erreicht diese Tradition ihren Höhepunkt, sei es bei einem Katerfrühstück mit einer Bloody Mary, auf der sich Leckerbissen türmen, oder bei einem Austern-Schmaus am Hafendock. Und wenn sich das späte Frühstück bis in den Abend hineinzieht, wird allen klar: Anytime ist Brunch-Time!
Food Paradise
Genre:Reise, Kochen
Produktion:US, 2007
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Discovery Media Ventures Ltd.