Food Paradise
Folge 2: Darf's ein bisschen schärfer sein?
38 Min.Folge vom 28.10.2025Ab 12
In Nashville, Tennessee, stürzen sich die Gäste im "Germantown Pub" auf den einzigartigen "Nashville Hot Burger": eine Kombination aus Fleisch, Brötchen und einer frittierten Jalapeño. Außerdem kann das Lokal mit den "Trifecta Wings" überzeugen. Anrold Myint bietet in seinem Restaurant "PM" moderne Fusionsküche an und lässt seine asiatischen Wurzeln in jedes Gericht mit einfließen.
Genre:Reise, Kochen
Produktion:US, 2007
Copyrights:© Discovery Media Ventures Ltd.