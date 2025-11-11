Zum Inhalt springenBarrierefrei
Food Paradise

Frittiert schmeckt alles besser

ProSieben MAXXStaffel 15Folge 7vom 11.11.2025
Frittiert schmeckt alles besser

Food Paradise

Folge 7: Frittiert schmeckt alles besser

38 Min.Folge vom 11.11.2025Ab 12

Heute wird es heiß und fettig: "Food Paradise" begibt sich auf die Suche nach den besten frittierten Leckerbissen. Bei "Orlando Meats" bieten Seth Parker und Eliot Hillis ein Gericht namens "Snackreligious" an - frittierte Lasagne, die auf einem Burger-Brötchen serviert wird. In Louisville, Kentucky, werden im "Seafood Lady" nur die edelsten Meeresfrüchte im Öl ausgebacken. Das Spezialgericht des Restaurants sind die frittierten Langusten.

