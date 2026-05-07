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Food Paradise

Extraknusprig

ProSieben MAXXStaffel 16Folge 10vom 07.05.2026
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Folge 10: Extraknusprig

38 Min.Folge vom 07.05.2026Ab 12

Bei "Cross Street Chicken and Beer" in San Diego, Kalifornien, werden koreanische Spezialitäten mit Südstaaten-Küche kombiniert. Die Inhaber Tommy Nguyen und Grace Chi begeistern ihre Gäste vor allem mit dem doppelt frittierten Hühnchen. In Birmingham, Alabama, wird im britischen Stil geknuspert: Bettina und Matthew Morrissette bieten Klassiker der englischen Küche an, die man sogar in einem waschechten Doppeldeckerbus genießen kann.

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