Food Paradise
Folge 10: Extraknusprig
38 Min.Folge vom 07.05.2026Ab 12
Bei "Cross Street Chicken and Beer" in San Diego, Kalifornien, werden koreanische Spezialitäten mit Südstaaten-Küche kombiniert. Die Inhaber Tommy Nguyen und Grace Chi begeistern ihre Gäste vor allem mit dem doppelt frittierten Hühnchen. In Birmingham, Alabama, wird im britischen Stil geknuspert: Bettina und Matthew Morrissette bieten Klassiker der englischen Küche an, die man sogar in einem waschechten Doppeldeckerbus genießen kann.
Weitere Folgen in Staffel 16
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Food Paradise
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Reise, Kochen
Produktion:US, 2007
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 12-16: Discovery Media Ventures Ltd.