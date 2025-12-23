Zum Inhalt springenBarrierefrei
Der Anfang und das Ende

ProSieben MAXXStaffel 16Folge 13vom 23.12.2025
Folge 13: Der Anfang und das Ende

38 Min.Folge vom 23.12.2025Ab 12

Heute dreht sich alles um Vorspeisen und Desserts: Bei "Barleymash" in San Diego, Kalifornien, gibt es XXL-Appetizer. Gerichte wie die "Enten Empanadas" kann man sich ideal mit mehreren Personen teilen. In Atlanta, Georgia, werden Naschkatzen glücklich. Im pinken Palast von Shawn Brown gibt es köstliche Desserts wie den "Cheesecake Waffle Sundae" oder verführerische Cupcakes.

