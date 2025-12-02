Food Paradise
Folge 4: Retro Remix
38 Min.Folge vom 02.12.2025Ab 12
Heute geht es bei "Food Paradise" um traditionelle Gerichte, die eine individuelle Note erhalten. Bei "Shotcaller Street Soul Food" in San Diego, Kalifornien, vereint Küchenchef Ron Suel zwei absolute Klassiker aus seiner Kindheit in seinem legendären Spaghetti-Sandwich. Außerdem gibt es eine Mischung aus Wan Tans und Hackbraten. In San Antonio, Texas, wird Texmex mit jüdischen Köstlichkeiten kombiniert.
Genre:Reise, Kochen
Produktion:US, 2007
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Discovery Media Ventures Ltd.