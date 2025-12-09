Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Food Paradise

Geschmack hoch 10

ProSieben MAXXStaffel 16Folge 5vom 09.12.2025
Geschmack hoch 10

Geschmack hoch 10Jetzt kostenlos streamen

Food Paradise

Folge 5: Geschmack hoch 10

38 Min.Folge vom 09.12.2025Ab 12

In San Antonio, Texas, gibt es üppig beladene Burger bei "Mark's Outing". Eine wahre Geschmacksexplosion ist der frittierte Eiscreme-Burger, der eine Kombination aus Fleisch und Milchshake darstellt. Bei "Barrio Dogg? in San Diego, Kalifornien, werden Hot Dog-Liebhaber fündig. Vor allem der feurig scharfe "La Llorona" treibt den Gästen den Schweiß auf die Stirn. In Houston, Texas, überzeugt eine farbenfrohe Einhorn-Torte in allen sechs Schichten mit saftigem Geschmack.

Weitere Folgen in Staffel 16

Alle Staffeln im Überblick

Food Paradise
ProSieben MAXX
Food Paradise

Food Paradise

Alle 3 Staffeln und Folgen