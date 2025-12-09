Food Paradise
Folge 6: Lizenz zum Grillen
38 Min.Folge vom 09.12.2025Ab 12
Bei "Valencian Gold" in Las Vegas, Nevada, steht Koch und Inhaber Jeffrey Weiss mit dem Flammenwerfer am Grill, um authentisch spanische Paella zuzubereiten. In Phoenix, Arizona, beweisen die Brüder Wes und Christian Brantley, dass sie echte Grillmeister sind. Mit ihren schmackhaften Gerichten, wie den "Loaded Smoked Nachos" oder dem "Big Jim Dandy" begeistern sie ihre Gäste. Für Corbin O'Reilly ist Barbecue eine Familientradition, die er in seinem Lokal "Corbin's Q" fortsetzt.
Genre:Reise, Kochen
Produktion:US, 2007
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Discovery Media Ventures Ltd.