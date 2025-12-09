Zum Inhalt springenBarrierefrei
Food Paradise

Kulinarische Streicheleinheiten

ProSieben MAXXStaffel 16Folge 7vom 09.12.2025
Kulinarische Streicheleinheiten

Kulinarische StreicheleinheitenJetzt kostenlos streamen

Food Paradise

Folge 7: Kulinarische Streicheleinheiten

38 Min.Folge vom 09.12.2025Ab 12

"The Stove" in Las Vegas, Nevada, ist der perfekte Ort für ein köstliches Brunch: Die "Bananas Foster Pfannkuchen" sind eine regelrechte Geschmacksexplosion und erinnern Inhaber Antonio Nunez an seine Kindheit. In Baltimore, Maryland, gibt es Burger der Extraklasse bei "The Urban Burger Bar". Inhaberin Jasmine Norton hat das Kochen von ihrer Mutter gelernt und verwöhnt ihre Gäste mit kreativen Kreationen wie dem "Bay Burger" oder dem "Skyscraper".

