Food Paradise
Folge 9: Schlemmen am Meer
38 Min.Folge vom 16.12.2025Ab 12
Bei "Grinderz" am Huntington Beach in Kalifornien gibt es köstliche Burger und Fingerfood. Das "Vogelnest" ist eine Kreation mit Pommes, Spiegelei und Zwiebelring. "The Sandbar" auf Anna Maria Island ist seit Jahrzehnten für exzellente Meeresfrüchte bekannt. Eines der beliebtesten Gerichte des Lokals sind die gefüllten Garnelen, die von Küchenchef Horacio Eagan zubereitet werden. Als süßen Abschluss gibt es kleine Key Lime Pies, die der Konditor des Hauses jeden Tag frisch backt.
Food Paradise
Genre:Reise, Kochen
Produktion:US, 2007
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Discovery Media Ventures Ltd.