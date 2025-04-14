Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 15vom 14.04.2025
Folge 15: Hammerhart

23 Min.Folge vom 14.04.2025Ab 12

Alec nimmt eine mittelalterliche Waffe und verleiht ihr - inspiriert von "Game of Thrones" - einen Fantasy-Twist. Hat er sich mit diesem Projekt, das sein bislang größtes und schwerstes ist, vielleicht etwas zu viel vorgenommen?

Kabel Eins Doku
