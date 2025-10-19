Formel 1: Großer Preis der USA 2025Jetzt kostenlos streamen
Formel 1
Folge 267: Formel 1: Großer Preis der USA 2025
204 Min.Folge vom 19.10.2025
Weltmeister Verstappen (Red Bull) wollte in Texas seinen WM-Rückstand weiter verkürzen und den Druck auf McLaren weiter erhöhen. Denn die WM-Leader Piastri und Norris schwächelten jüngst mit einigen Patzern. Bildquelle: Hasan Bratic / EXPA /picturedesk.com
