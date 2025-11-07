Formel 1: Sprint-Qualifying (Großer Preis von São Paulo)Jetzt kostenlos streamen
Folge 274: Formel 1: Sprint-Qualifying (Großer Preis von São Paulo)
Folge vom 07.11.2025
Im Qualifying für das Sprintrennen in Sao Paulo am Samstag verlängert Lando Norris (McLaren) seinen Erfolgslauf und setzt sich vor Antonelli (Mercedes), Piastri (McLaren) und Russell (Mercedes) durch. Verstappen (Red Bull) steht auf Platz 6.
