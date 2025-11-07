Formel 1: Erstes Training (Großer Preis von São Paulo)Jetzt kostenlos streamen
Formel 1
Folge 275: Formel 1: Erstes Training (Großer Preis von São Paulo)
82 Min.Folge vom 07.11.2025
Lando Norris und Oscar Piastri legten beim freien Training in São Paulo einen Traumstart hin und belegten die Plätze eins und zwei. Weltmeister Max Verstappen musste seine Runde abbrechen und landete nur auf Rang 17. Überraschend stark präsentierte sich Nico Hülkenberg im Sauber auf Platz drei.
Formel 1
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ORF 1