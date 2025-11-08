Zum Inhalt springenBarrierefrei
Formel 1

Formel 1: Qualifying (Großer Preis von São Paulo)

ORF1Staffel 1Folge 277vom 08.11.2025
Formel 1: Qualifying (Großer Preis von São Paulo)

Folge 277: Formel 1: Qualifying (Großer Preis von São Paulo)

108 Min.Folge vom 08.11.2025

Lando Norris blieb in São Paulo souverän und sicherte sich die Pole-Position für das Rennen am Sonntag. Red Bull erlebte derweil ein Qualifying-Debakel: Max Verstappen und Yuki Tsunoda schieden bereits in Q1 aus.

