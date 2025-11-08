Formel 1: Qualifying (Großer Preis von São Paulo)Jetzt kostenlos streamen
Formel 1
Folge 277: Formel 1: Qualifying (Großer Preis von São Paulo)
108 Min.Folge vom 08.11.2025
Lando Norris blieb in São Paulo souverän und sicherte sich die Pole-Position für das Rennen am Sonntag. Red Bull erlebte derweil ein Qualifying-Debakel: Max Verstappen und Yuki Tsunoda schieden bereits in Q1 aus.
