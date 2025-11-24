Formel 1: Das ganze Rennen (Großer Preis von Las Vegas)Jetzt kostenlos streamen
Formel 1
Folge 285: Formel 1: Das ganze Rennen (Großer Preis von Las Vegas)
99 Min.Folge vom 24.11.2025
Das Rennen um den WM-Titel hat in Las Vegas unerwartete Brisanz bekommen. Wie nach dem Rennen in Nevada am Sonntag bekanntwurde, wiesen die McLaren des zweitplatzierten Lando Norris und des Vierten Oscar Piastri eine zu dünne Bodenplatte auf, beide Piloten wurden disqualifiziert.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Formel 1
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ORF 1