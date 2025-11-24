Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF1Staffel 1Folge 285vom 24.11.2025
99 Min.Folge vom 24.11.2025

Das Rennen um den WM-Titel hat in Las Vegas unerwartete Brisanz bekommen. Wie nach dem Rennen in Nevada am Sonntag bekanntwurde, wiesen die McLaren des zweitplatzierten Lando Norris und des Vierten Oscar Piastri eine zu dünne Bodenplatte auf, beide Piloten wurden disqualifiziert.

