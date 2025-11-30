Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Formel 1

Best-of des Formel-1-Rennens von Katar

ORF1Staffel 1Folge 293vom 30.11.2025
Best-of des Formel-1-Rennens von Katar

Best-of des Formel-1-Rennens von KatarJetzt kostenlos streamen

Formel 1

Folge 293: Best-of des Formel-1-Rennens von Katar

5 Min.Folge vom 30.11.2025

Die Formel-1-WM ging in Katar in die entscheidende Phase im Titel-Dreikampf zwischen McLaren mit Norris und Piastri sowie Serienweltmeister Verstappen auf Red Bull. McLaren verabsäumt es, in der Safetycarphase seine Fahrer in die Box zu holen und ebnet damit Verstappen (Red Bull) den Weg zum Sieg. Der Kampf um die Fahrer-WM geht mit einem Dreikampf zwischen ihm und den McLaren-Fahrern Norris und Piastri ins große Finale in Abu Dhabi. Foto: GEPA pictures / XPB Images / Charniaux

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Formel 1
ORF1
Formel 1

Formel 1

Alle 1 Staffeln und Folgen