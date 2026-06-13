Formel 1: Drittes Training (Großer Preis von Barcelona-Katalonien)Jetzt kostenlos streamen
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Folge 342: Formel 1: Drittes Training (Großer Preis von Barcelona-Katalonien)
79 Min.Folge vom 13.06.2026
Im dritten freien Training für den Großen Preis von Barcelona arbeiteten die Teams ein letztes Mal am Set-up und der Rennabstimmung. Während im ersten Training George Russell (Mercedes) die Bestzeit setzte, war im zweiten Training McLaren-Pilot Lando Norris Schnellster.
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