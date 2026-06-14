Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Formel 1

Formel 1: Großer Preis von Barcelona-Katalonien

ORF1Staffel 1Folge 345vom 14.06.2026
Formel 1: Großer Preis von Barcelona-Katalonien

Formel 1: Großer Preis von Barcelona-KatalonienJetzt kostenlos streamen

Formel 1

Folge 345: Formel 1: Großer Preis von Barcelona-Katalonien

190 Min.Folge vom 14.06.2026

In Spanien dürfte der Sieg wohl nur über Mercedes gehen. George Russell startet von der Poleposition und will die Erfolgsserie seines Teamkollegen Kimi Antonelli stoppen.

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Formel 1
ORF1
Formel 1

Formel 1

Alle 1 Staffeln und Folgen