Formel 1: Großer Preis von Barcelona-KatalonienJetzt kostenlos streamen
Formel 1
Folge 345: Formel 1: Großer Preis von Barcelona-Katalonien
190 Min.Folge vom 14.06.2026
In Spanien dürfte der Sieg wohl nur über Mercedes gehen. George Russell startet von der Poleposition und will die Erfolgsserie seines Teamkollegen Kimi Antonelli stoppen.
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