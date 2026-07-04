Formel 1: Sprint (Großer Preis von Großbritannien 2026)Jetzt kostenlos streamen
Formel 1
Folge 356: Formel 1: Sprint (Großer Preis von Großbritannien 2026)
74 Min.Folge vom 04.07.2026
Kimi Antonelli hat am Samstag beim Grand Prix von Großbritannien in Silverstone erstmals ein Sprintrennen gewonnen. Der junge Italiener übernahm nach einer abwechslungsreichen Startphase zur Rennmitte im Mercedes die Führung vor dem Ferrari von Lokalmatador Lewis Hamilton und brachte den Sieg ins Ziel. Rang drei belegte Lando Norris. Bildquelle: REUTERS
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