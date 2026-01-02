Die ultimativen PartyhitsJetzt kostenlos streamen
Formel Eins
Folge 2: Die ultimativen Partyhits
88 Min.Folge vom 02.01.2026Ab 12
Prominente Gäste wie Lucy Diakovska, Thomas Anders, Oli.P, LaFee, Patricia und Iggi Kelly und Michael Schulte schwelgen in Erinnerungen an die ultimativen Partyhits. Zudem kommentieren sie die Videos und begeben sich auf eine unterhaltsame Zeitreise quer durch die Diskotheken und Clubs aller Musikjahrzehnte. Im Studio sorgt "Formel-Eins"-Ikone Peter Illmann zusammen mit den ehemaligen MTV-Stars für jede Menge spannende Einblicke.
Genre:Spezial, Musik, Unterhaltung
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins