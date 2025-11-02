Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel EinsStaffel 1Folge 3vom 02.11.2025
89 Min.Folge vom 02.11.2025Ab 12

Peter Illmann, Anastasia Zampounidis und Markus Kavka präsentieren die heißesten Sommerhits aller Zeiten. Von 80er-Kultklassikern bis zu aktuellen Chartstürmern ist alles dabei. Stars wie Thomas Anders, Lucy Diakovska und Eko Fresh kommentieren die Musikvideos und teilen ihre schönsten Anekdoten ...

Kabel Eins
