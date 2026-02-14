Die größten deutschen HitsJetzt kostenlos streamen
Formel Eins
Folge 4: Die größten deutschen Hits
88 Min.Folge vom 14.02.2026Ab 12
"Formel Eins" präsentiert die größten deutschen Hits. Popsongs, Fußball-Hits und Rockbands werden vorgestellt, die hierzulande Geschichte geschrieben haben. Auch legendäre Ohrwürmer aus dem Bereich Neue Deutsche Welle, Schlager oder Hip Hop werden dabei wiederbelebt. Obendrein gibt es noch die schönsten deutschen Kuschel-Songs und Techno-Tracks zu hören. Peter Illmann, Anastasia Zampounidis und Markus Kavka führen durch die Sendung und stellen das ultimative Mixtape zusammen.
Genre:Musik, Unterhaltung
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins